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06 Ağustos 2018 11:17

Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu.

Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor

06 Ağustos 2018 11:17


Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen 55 bin Suriyeli, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırırken, 6 bini ülkesine gitti.


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’in Önhcüpınar Sınır Kapısına gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırıyor. Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor.


Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak götürecekleri eşyaları taşımakta zorluk çekiyorlar. Suriyelilerin polis ve jandarma gözetiminde Göç İl İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor.


Suriyeliler, pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.


Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.


Sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen gidişleri sürüyor.




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