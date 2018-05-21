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21 Mayıs 2018 12:59

Suriyeliler bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Türkiye’de bulunan Suriyeliler Ramazan Bayramı için Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ülkelerine gidiyor.

Suriyeliler bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

21 Mayıs 2018 12:59


Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. Yaşlı ve engelli Suriyelilere ülkelerine geçişlerinde öncelik veriliyor. Polisler, yaşlıların geçişlerine bizzat eşlik ediyor. Bugün öğle saatlerine kadar Kilis’ten 2 bin civarında Suriyeli ülkesine giderken, işlemlerin hızlı yapılması nedeniyle izdiham yaşanmadı. AFAD tarafından 15 büyük çadırın kurulduğu alanda, bütün tedbirlerin alındığı bildirildi. Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriyelilerin ülkesine gitmelerine izin veriliyor. 7 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra Suriye’ye geçmeye başladı.


Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocuklar için aşı kartlarını yanlarında getirmeleri, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığı bildirildi.


Ülkelerine giden Suriyeliler 26 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye dönüş yapabilecek.




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