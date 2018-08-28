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28 Ağustos 2018 11:15

Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan bazı Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

28 Ağustos 2018 11:15


8 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü Suriye’den kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla huzur, güven, barış ortamının sağlandığı şehirlere gidiyor. Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Günde 100 ila 800 Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.




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