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06 Temmuz 2017 16:27

Suriyeliler ile ilgili Çevko projesi

Kilis’te, Suriyeli mültecilere yönelik çevre ve atıkların ayrı biriktirilerek geri kazanımının sağlanması amacıyla yapılan proje programı düzenlendi.

Suriyeliler ile ilgili Çevko projesi

06 Temmuz 2017 16:27


Başbakanlık AFAD Koordinasyonun yürütülen Çevko Suriyeli mültecilere yönelik çevre ve atıkların ayrı biriktirilerek geri kazanımının sağlanması amacıyla yapılan proje programı Kilis’in Öncüpınar ve Elbeyli Geçici Konaklama Merkezlerinde uygulamalı eğitim projesi değerlendirildi. Toplantıya Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Şiraz ve Proje yöneticileri katıldı.. Program Suriyeli çocukların ve ressamların hazırladığı tablo sergisinin gezilmesinden sonra plaket takdimi yapıldı. Toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.




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