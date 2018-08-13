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13 Ağustos 2018 10:29

Suriyeliler maraton koşar gibi ülkelerine gidiyor

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli işlem yapılacak alanın açılmasıyla birlikte maraton koşar gibi metrelerce depar atarak, ülkelerine giderken, aynı anda koşan yüzlerce kişi, Türkiye-Suriye sınırında ilginç görüntüler oluşturuyor.

Suriyeliler maraton koşar gibi ülkelerine gidiyor

13 Ağustos 2018 10:29


Kilis Valiliği’ne 50 bin Suriyeli kurban bayramını ülkelerinde geçirmek için başvurdu. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen binlerce Suriyeli, geceden kuyruğa girerek Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. 08.00’da kapıların açılmasıyla birlikte kadın, çocuk, yaşlılar ve gençlerden oluşan Suriyeliler maraton koşar gibi adete depar atarak ülkelerine geçmeleri ilginç görüntüler oluşmasına neden olurken, 19 bin 763 Suriyeli ülkesine geçtiği bildirildi.


Suriyeliler, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarıyla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Afin, Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab ile Suriye’nin diğer bölgelerine bayram için gidiyor.


Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından Kurban Bayramı’nda ülkelerine gitmelerine izin verilmesi sonrası 50 bin Suriyeli Kilis Valiliğine başvurarak randevu aldı. Öncüpınar Sınır Kapısı bayramlaşma gönderme merkezinin önünde yüzlerce metrelik uzun kuyruklar oluşturdu.


Öte yandan, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor.




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