Suriyeliler Rusya ile Türkiye'nin İdlib mutabakatından memnun

Kilis'te yaşayan Suriyeliler, Rusya ile Türkiye'nin İdlib'de 'silahlardan arındırılmış bölge' oluşturulması konusunda anlaşmasından memnun olduklarını söyledi.

Türkiye-Rusya arasında varılan mutabakat ile İdlib'de güvenli bölge oluşturulması kararı Suriyeliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kilis'te yaşayan Suriyeliler, yapılan anlaşmadan memnun olduklarını ifade ederek, “Biz Rusya'ya değil, Esad'a değil, Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye varsa sorun yok. Hiçbirimiz insanların öldürülmesini kabul etmez, daha önce de anlaşmalar yapıldı. Rusya ile Esad bu anlaşmalara uymadı, eğer huzur barış gelirse ülkemize döneriz” diye konuştu.

Bazı Suriyeliler ise “Suriye'de güvenli ortam oluşsa bile gitmeyi düşünmüyoruz. Çünkü orada elektrik ve su yok. Türkiye'de yaşamayı tercih edeceğiz” dedi.

Kilisli vatandaşlar da Rusya ile Türkiye'nin İdlib'de güvenli bölge anlaşmasını desteklediklerini ifade ederek, “Yapılan anlaşmayı destekliyoruz. İnşallah, huzur ve barışın gelmesi halinde topraklarından kaçarak gelen Suriyeliler ülkesine dönerler” diye konuştu.

Bazı Kilisliler de, “Suriyelilerin ülkelerine döneceklerine inanmıyoruz. Burada kurulu bir düzenleri var, ülkelerine gideceklerini düşünmüyoruz” dedi.

Güvenli bölge mutabakatı

Türkiye ile Rusya arasındaki güvenli bölge mutabakatına göre, İdlib bölgesinin sınırları korunarak, statüsünde herhangi bir değişiklik olmadan burada yaşayanlar yerinde kalacak. Güvenli bölgeye saldırı olmaması için ve rejimin İdlib bölgesine girmemesi için gerekli tedbirler Rusya tarafından alınacak. İdlib sınırlarında 15-25 kilometre derinliğindeki bölge, Rusya ve Türkiye'nin teknik ekiplerinin sahada yapacağı çalışmalar sonucu belirlenecek. Güvenli bölge ağır silahlardan arındırılacak. Buradan sadece terörist gruplar çıkarılacak.