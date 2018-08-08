Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. Kilis Valiliği online randevu sistemine şimdiye kadar 50 bin Suriyelinin başvurduğu, bu sabah itibariyle 8 bin 500 kişinin Suriye’ye geçiş yaptığı belirtildi.

Sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında AFAD tarafından kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi. Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında jandarma ve polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerin sağlıyor. Geçişlerde yaşlı, hamile ve çocuklu ailelere öncelik veriliyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk devam ederken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti. Kimilerinin ise yakınlarına aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü.

"7 yıldır ilk kez ülkeme gidiyorum"

İzmir’de yaşayan Suriyeli Cuma Şavah bayram için ülkesine gideceğini ifade ederek, “Annem, babam ve akrabalarımızı ziyarete gidiyorum. Türkiye’den Allah razı olsun, bize bu imkanı tanıdığı için, 7 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. İlk kez ülkeme bayram için gidiyorum. İçimde vatan özlemi var. Çocuklarım Türkiye’de doğdu, 1 ay kalmayı planlıyorum. Çobanbey köyüne gidiyorum” dedi.

Suriyeli Meryem Talse ise Diyarbakır’da yaşadığını ve Suriye’nin Haseki kentine bayram için gideceklerini ifade ederek, “Türkiye’de olmaktan memnunum. İçimizde vatan özlemi var. Suriye’de yakınlarımın yanına bir süre kaldıktan sonra tekrar Türkiye’ye döneceğim” diye konuştu.