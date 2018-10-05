Suriyeliler üniversitede Türkçe öğrenecek

7 Aralık Üniversitesi ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol ile Suriyelilere TÖMER tarafından Türkçe öğretilecek.

Üniversitede düzenlenen protokol imza töreninde konuşan İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Suriyelilerden kendilerine Türkçe öğrenmek için talep geldiğini ifade ederek, “Bu taleplerin içerisinde beni etkileyen şeyler de oldu. Ziyarete gelen Mühendisler, bana biz Türkçe öğrenmek istiyoruz ama öyle sıradan eğitim değil, sokakta da öğrenmeyi istemiyoruz, ehil kişiler tarafından prensipli ve disiplinli eğitim almak istiyoruz dediler. Böyle talep gelince Rektörümüzle görüştüm. Allah razı olsun güzel bir yaklaşım göstererek, olumlu yaklaştı. Türkiye Diyanet Vakfı ile il Müftülüğü olarak, eğitecek hocalarımızın alt yapısını ve doküman olarak ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hayırlı olduğu kanaatini taşıdık. Bu nedenle böyle bir işe giriştik. İlim ve irfan sahibi olan bu müessesede güzelliğe attığınız imza ile beraber ülkemize sığınan bu insanların önemli ihtiyacı olan milletle kaynaşmasının temeli, dil alt yapısı kazandırılmasında gösterdiğiniz teveccüh bizi mutlu kıldı” dedi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfı ile il Müftülüğünün bu talebine olumlu yaklaştıklarını ifade ederek, “Suriyeli kardeşlerimize yönelik Türkçe öğretilmesine yönelik taleplerinin inşallah en iyi şekilde karşılamaya çalışacağız. Protokolü de bugün imzalıyoruz. Biz öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu bir ülke meselesidir. Bu bir hizmet meselesidir. Ülkemizde 3.5 milyonu bulan Suriyeli mülteci kardeşlerimizin ülkemiz ile entegrasyonu açısından oldukça önemli bir konudur. Türkçeyi öğrenmeleri, güzel dilimiz Türkçenin öğretilmesi noktasında sayın hocamızın az önce ifade ettiği gibi kıyıda köşede, merdiven altında bu işin olamayacağını bu işin akademik ortamda olabileceğini kendileri ifade ettiler. Bizim de bu anlamda en iyisini yapmaya, işin altından kalkacağız” diye konuştu.