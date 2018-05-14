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14 Mayıs 2018 15:48

Suriyelilerden vefa

Savaş Çocukları Derneği tarafından Kilis Devlet Hastanesinde görev yapan personele, 7 yıldır Suriyelilere, yaptıkları sağlık yardımlarından dolayı plaket verildi.

Suriyelilerden vefa

14 Mayıs 2018 15:48


Suriyeli tarafından kurulan Savaş Çocukları Derneği Müdürü Eyham Musilli ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, Suriyeli hastalara yaptıkları çalışmalardan verdikleri sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim ettiler.


Savaş Çocukları Derneği Müdürü Eyham Musilli, ziyarette yaptığı açıklamada, Savaş Çocukları Derneği olarak bugün sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için geldiklerini ifade ederek, “Suriyelilere gece gündüz demeden yardım ediyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler insanlara yönelik olarak çalışıyoruz. Sizlerde sağlık alanında hizmet veriyorsunuz” dedi.


Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu, Savaş Çocukları Derneği üyelerini çok teşekkür ettiğini ifade ederek, “Tabi hastanemizin her personeli bu ödülü hak ediyor. Bizde arkadaşlarımızı onure etme adına davet ederek ödüllerini takdim ediyoruz” diye konuştu.




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