Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşleri sürüyor

13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden Kilis’e gelen Suriyelilerin Ramazan Bayramı için ülkelerine gidişleri devam ediyor.

Gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda geceden sıraya giren Suriyeliler’in sabah saat 08.00’den itibaren ülkelerine geçişlerine izin verilmeye başlandı. Suriyeliler’in 35 dereceyi bulan sıcakta ülkelerindeki yakınları için aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri gözlendi. Aşıları eksik olan 0-15 yaş aralığındaki Suriyeli çocuklara ise İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından aşı yapılıyor.

Suriyeliler, 7 ayrı kontrol noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Halep kentine bağlı Azez ilçesine, buradan da Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor.