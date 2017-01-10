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10 Ocak 2017 10:33

Suriyelilerin ikametgah belgesi yoğunluğu

Suriyelilerin ikametgah belgesi yoğunluğu

10 Ocak 2017 10:33

Yardım kuruluşlarından nakdi yardım almak için ikametgah evrakı almak isteyen Suriyeliler Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne akın etti.
Suriyeliler ikametgah evrakı almak için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine akın ediyor. Kilis Nüfus Müdürlüğü önünde 20 gündür yoğunluk yaşanırken, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kurum önünde yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Saatlerce bekleyen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu.
Kurum yetkilileri, birkaç hafta içerisinde yoğunluğun azalmasını beklediklerini kaydetti.



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