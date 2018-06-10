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10 Haziran 2018 12:27

Suriyelilerin Ramazan Bayramı için ülkelerine dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin, Ramazan Bayramını yakınlarının yanında geçirmek için ülkelerine gidişleri sürüyor.

Suriyelilerin Ramazan Bayramı için ülkelerine dönüşleri sürüyor

10 Haziran 2018 12:27


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer kentlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor.


Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısının arkasında bulunan gönderme merkezine gelen Suriyeliler, geceden AFAD tarafından kurulan çadırlarda sıraya girerek sabah 08.00’den itibaren Suriye’ye geçiş yapıyor.


40 dereceyi aşan aşırı sıcak havaya rağmen uzun süre sırada bekleyen Suriyeliler ülkelerine bayram için gitmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.


Suriyeliler yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çekerken, yakınlarına çeşitli hediyeler götürdükleri bildirildi.


Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için 7 ayrı kontrol noktasından kontrollü bir şekilde geçişlerine izin veriliyor.


Suriyeliler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile barış, huzur ve güvenliğin sağlandığı Halep kentine bağlı Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin ilçe ve kırsalı başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli kentlerine gidiyor.


0-15 yaş aralığındaki çocukların eksik aşıları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldıktan sonra pasaport polisi tarafından işlemleri tamamlanan Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.


Halep’in Azez ilçesine geçen Suriyeliler, buradan ülkenin çeşitli kentlerine yakınlarının yanına gidiyor.




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