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Suriyelilerin tehlikeli yolculuğu

Kilis’te, küçük kamyonetin kasasına binen 10 Suriyelinin yolculuğu kameraya yansıdı.

Kilis'te, küçük kamyonetin kasasına binen 10 Suriyelinin yolculuğu kameraya yansıdı.


Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, Suriyelilerin kural tanımadan trafikte seyretmeleri kameralara yansıdı. Küçük kamyonetin kasasına binen yaklaşık 10 Suriyelinin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Kamyonette ve kasasında bulunan Suriyeliler ilginç görüntülere neden oldu. Tehlikeli yolculuğa rağmen Suriyeli ailenin rahat tavırları ise görenleri şaşırttı.

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