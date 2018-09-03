Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü başladı

1-18 Ağustos tarihleri arasında Kilis Valiliğinin izniyle Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli dönüşe başladı. Bu sabahtan itibaren Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Burada işlemleri yapılan Suriyeliler, Türkiye tarafına alındı. Polis ve Gümrük görevlileri tarafından çantaları didik didik aranan Suriyeliler, Göç İdaresi ile Pasaport polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Kilis’e geliyor. Gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Suriyeliler, yaşadıkları şehre gidiyor.