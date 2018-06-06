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06 Haziran 2018 09:51

Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor

Ramazan Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 35 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen uzun kuyruklar oluşturarak ülkelerine gidiyorlar.

Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor

06 Haziran 2018 09:51


Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor.


Suriyeliler, geceden gelerek AFAD tarafından kurulan çadırlarda sıraya girerek, sabah alımların yapılmasını bekliyorlar. Sabah 08.00’den itibaren kontrollü bir şekilde Suriyelilerin ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. 35 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen uzun süre kuyrukta bekleyen Suriyeliler ülkelerine bayram için gitmenin mutluluğunu yaşıyor.


Suriyeliler güvenli bölgelere gitmeyi tercih ediyor


Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile barış, huzur ve güvenlik ortamının sağlandığı Halep kentine bağlı Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin ilçe ve kırsalında giden Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak aldıkları eşyaları taşımakta zorluk çektikleri gözlendi.


0-15 yaş aralığındaki çocukların eksik aşıları da sağlık görevlileri tarafından yapıldıktan sonra Pasaport polisi tarafından işlemleri tamamlanan Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle Suriye’ye gidiyor.




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