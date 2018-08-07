Suriyelilerin vatan özlemi izdihama dönüştü

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısına gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor. Sabah saatlerinde Suriyelileri gönderme alanının önünde toplanan binlerce Suriyeli izdihama yol açtı

Online randevu sistemine 49 bin kişi başvurdu

online randevu sistemine Suriyelilerden 49 bin kişinin başvurduğu, 7 bin kişinin bugün sabah itibariyle ülkesine geçti. Öncüpınar Sınır Kapısında Suriyelilerin yoğunluğu sürüyor.

Suriyeliler izdiham oluşturdu

Jandarma ekipleri, Suriyelileri sıraya koymakta zorluk çekerken, Suriyeliler, bir an önce giriş kapısından gönderme alanına girmek isteyince izdiham yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri, yaşlıları ve hamile ve çocukların geçişinde öncelik tanıdı.

Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak götürecekleri eşyaları taşımakta zorluk çekiyorlar. Suriyelilerin polis ve jandarma nezaretinde Göç İl İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor.

Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

Suriyeli çocuklar aşılanıyor

Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.

Aşırıcı sıcaklarda ülkelerine gidiyorlar

Sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcağa aldırış etmeyerek, ülkelerine gidiyor. Bazı Suriyeliler, sıcaktan korunmak için şapka takarken, bazıları da başlarını giysi ve benzeri şeylerle kapatıyor.

Suriyeli Mustafa El Muhammet, İstanbul’da yaşadığını, Kurban bayramı için Rakka kentine gideceğini ifade ederek, “3 yıldan beri ailemi görmedim. 1.5 orada kalacağım. Ondan sonra geri geleceğim İstanbul’a çünkü çalışıyorum. İçimde bayram özlemi var, annemi, babamı, kardeşimi özledim” dedi.

Suriyeli Neccar El Sait ise 5 yıldır Türkiye’de olduğunu ifade ederek, “Gaziantep’te tek başıma yaşıyorum. Ailem Suriye’de onları çok özledim. Ailemi Türkiye’ye getirmek istiyorum” dedi.

Suriyeli Ali El Teyyar’de 6 yıldır İstanbul’da olduğunu ifade ederek, “İstanbul’da mobilya işi ile uğraşıyorum. Bayramı ülkemde geçirmek için gidiyorum. Ülkemi çok özledim. Akrabalarım Halep’de yaşıyor, onları çok özledim. Yanlarına gidiyorum” dedi.