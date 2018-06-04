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04 Haziran 2018 09:54

Suriyelilerin vatan özlemi izdihamı

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluğa yol açarken, ülkelerine gidenlerin sayısı 29 bini buldu.

Suriyelilerin vatan özlemi izdihamı

04 Haziran 2018 09:54


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Ramazan Bayramı’nı geçirmek için ülkelerine gidiyor. 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, geceden gönderme merkezine gelerek kurulan dev çadırlarda bekledi. Suriyelilerin sabahın erken saatlerinde işlem yapılacak noktaya akın etmeleri sonucu kısa süreli izdiham yaşandı. Görevliler tarafından sıraya sokulan Suriyeliler saat 08.00’den itibaren ülkelerine gitmeye başladı. Suriyelilerin ülkelerindeki yakınları için aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri gözlendi.


Aşıları eksik olan 0-15 yaş aralığındaki Suriyeli çocuklara ise İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından aşı yapılıyor.


Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin sayısı 29 bini bulurken, 74 bin kişi ülkesine gitmek için randevu aldığı öğrenildi.


Suriyeliler, 7 ayrı kontrol noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Halep kentine bağlı Azez ilçesine, buradan da Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor.




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