Suriyelilerin ’vatan özlemi’ kuyruğa dönüştü

Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürüyor. Polis ve asker, tedbir alarak izdiham yaşanmasını önlüyor. Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği bölgelere akın ediyor.

Halep’in, Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine Ramazan bayramı için gidecek Suriyelilerin sayının çocuklar ile birlikte bugün akşama kadar 20 bini bulması bekleniyor.

Bayram öncesi yoğunluk her geçen gün artarken, Suriyeliler yaklaşık 600 metrelik kuyruklar oluşturuyor. Sınırda güvenlik noktasından geçen Suriyeliler, işlemlerinin ardından bir süredir uzak kaldığı ülkelerine gidiyor. Suriyelilerin yanlarına aldıkları eşyaları taşımakta zorlandıkları gözlenirken, 40 dereceyi bulan aşırı sıcaklar da zor anlar yaşatıyor.