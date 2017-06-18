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18 Haziran 2017 12:47

Suriyelilerin vatanlarına gitmek için yoğunluğu sürüyor

Ramazan Bayramını geçirmek için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısında gidişleri sürerken Suriye’ye geçenlerin sayısı 20 bini geçti.

Suriyelilerin vatanlarına gitmek için yoğunluğu sürüyor

18 Haziran 2017 12:47


Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturmayı devam ediyor. Suriye’ye geçişlerin 5’inci gününde de yoğunluk artarak sürerken, aşırı sıcaklar nedeniyle bayılanlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.


Polis ve asker, tedbir alarak izdiham yaşanması için dev çadırlar kurarak; 5 ayrı toplanma noktasından gruplar halinde Suriyeliler’in gidişini sağlıyor.


Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği topraklardaki köyleri ve şehirlerine dönüyor.


Halep’in, Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine Ramazan bayramı için gidecek Suriyelilerin sayının çocuklar ile birlikte 20 bini aştı.


Ramazan Bayram öncesi yoğunluk her geçen gün artarken, Suriyeliler uzun kuyruklar oluşturuyor. Sınırda güvenlik noktasından geçen Suriyeliler, işlemlerinin ardından bir süredir uzak kaldığı ülkelerine gidiyor. Suriyelilerin yanlarına aldıkları eşyaları taşımakta zorlandıkları gözlenirken, 40 dereceyi bulan aşırı sıcaklar da zor anlar yaşatıyor.


Asker ve polis yoğun güvenlik önlemi alırken, Suriyelilerin zaman zaman kendi aralarında sıra yüzünden tartıştıkları gözlendi.




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