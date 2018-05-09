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09 Mayıs 2018 18:36

Suriye’nin Mera kasabasında futbol turnuvası

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında futbol turnuvası düzenlendi.

Suriye’nin Mera kasabasında futbol turnuvası

09 Mayıs 2018 18:36


Fırat Kalkanı bölgesinde Kilis Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Halep kentine bağlı Mera kasabasında gençler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan halı sahada gerçekleştirilen final müsabakalarına Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ile Suriyeli yetkililer katıldı. Futbol turnuvasında dereceye giden ilk 3 takıma kupaları ile madalyaları Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından verildi. 15 Temmuz yazılı tişört ile Türk Milli Takımı’nın forması dağıtıldı. Kısa süreli izdiham yaşandı.




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