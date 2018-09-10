İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye'ye askeri sevkıyat sabaha kadar sürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’ye yapılan askeri sevkıyat sabaha kadar sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkıyat sabaha kadar sürdü.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'ye dün gece başlattığı askeri sevkıyat sabaha kadar sürdü. Türkiye'nin farklı illerinden Kilis'e gelen askeri araçlar ve personeller, geniş güvenlik tedbirleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek, Çobanbey-Azez tarafına gitti. Askeri araçlar ile personellerin sevkıyatı sabaha kadar sürdü. Askeri sevkıyatın peyderpey devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.