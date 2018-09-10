Suriye'ye askeri sevkıyat sabaha kadar sürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkıyat sabaha kadar sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'ye dün gece başlattığı askeri sevkıyat sabaha kadar sürdü. Türkiye'nin farklı illerinden Kilis'e gelen askeri araçlar ve personeller, geniş güvenlik tedbirleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek, Çobanbey-Azez tarafına gitti. Askeri araçlar ile personellerin sevkıyatı sabaha kadar sürdü. Askeri sevkıyatın peyderpey devam ettiği öğrenildi.