Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 10:11

Suriye’ye geçişler yarın akşam sona erecek

Ramazan Bayramı için şu ana kadar 50 bin Suriyeli ülkesine giderken, geçişler yarın akşam sona erecek.

Suriye’ye geçişler yarın akşam sona erecek

12 Haziran 2018 10:11


Kilis Valiliğinin izniyle Suriye’ye gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, randevu günü ülkelerine gidiyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda geceden sıraya girerek sabah Suriye’ye geçiş yapıyor. Şu ana kadar 50 bin Suriyeli bayram için ülkesine giderken, geçişler yarın akşam sona erecek.


Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcak havada zor şartlara rağmen ülkelerine gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Bayrama giden Suriyeliler yakınlarına hediyeler de götürüyor. Suriyeliler çoğunlukla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin bölgelerine gidiyor. Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep’in Azez ilçesine geçen Suriyeliler, buradan diğer kentlere gidiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç