Suyu israf edenlere ceza

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis’te, 3 yıldan beri yaşanan kuraklık yüzünden yaşanan su sıkıntısı son olarak Seve Barajı’ndaki suyun kalmaması nedeniyle şehre 3 günde bir su verilmeye başlandı. Evlerinin damlarını yıkayan, suyu gereksiz şekilde kullanarak cadde ve sokaklara bırakanlara yönelik olarak vatandaşlardan da gelen ihbarlar üzerine Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, suyu israf eden ve sokağa bırakanlara Kabahatler Kanununa göre 259 TL ceza kesiyor.

Hindioğlu Mahallesi’nde bir Suriyeli kadının evinin damını yıkadıktan sonra içme suyunu sokağa bıraktığı ihbarı üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelerek, Suriyeli aileye 259 TL ceza kesti.

Yetkililer, suyu israf eden, evlerinin damlarını yıkayan, suları sokaklara bırakan, evlerinin önünde araba, motosiklet yıkayanları Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini ifade etti.