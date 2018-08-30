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30 Ağustos 2018 10:33

Suyu israf edenlere ceza

Kilis Belediyesi tarafından suyu boşa akıtanlara Kabahatler Kanununa göre 259 TL ceza kesiliyor.

Suyu israf edenlere ceza

30 Ağustos 2018 10:33


Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis’te, 3 yıldan beri yaşanan kuraklık yüzünden yaşanan su sıkıntısı son olarak Seve Barajı’ndaki suyun kalmaması nedeniyle şehre 3 günde bir su verilmeye başlandı. Evlerinin damlarını yıkayan, suyu gereksiz şekilde kullanarak cadde ve sokaklara bırakanlara yönelik olarak vatandaşlardan da gelen ihbarlar üzerine Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, suyu israf eden ve sokağa bırakanlara Kabahatler Kanununa göre 259 TL ceza kesiyor.


Hindioğlu Mahallesi’nde bir Suriyeli kadının evinin damını yıkadıktan sonra içme suyunu sokağa bıraktığı ihbarı üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelerek, Suriyeli aileye 259 TL ceza kesti.


Yetkililer, suyu israf eden, evlerinin damlarını yıkayan, suları sokaklara bırakan, evlerinin önünde araba, motosiklet yıkayanları Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini ifade etti.




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