TAMEB Projesi kapsamında Suriyeliler sertifikalarını aldı

Sertifika töreninde bir konuşma yapan SEQUA Turkiye Direktörü Aynur Kuytu, Proje kapsamında kurslara katılan Suriyeli kadınlara teşekkür ederek, “İyi bir eğitim aldığınızı umut ediyorum. Belediye Başkanının desteklerini takdir ediyoruz. Hem Türk hem Suriyelilerin birlikte eğitim gördüğünü memnun ediyor” dedi.

Belediye Başkan Hasan Kara da yaptığı konuşmada, Kilis'in kendi nüfusundan fazla Suriyeli kardeşini ağılayıp, kardeşçe yaşayıp, dünyada örnek olmasından dolayı herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Dünyada Kilis olarak biz tekiz, bununla gurur duyuyoruz. Dünya kavgayla uğraşırken, savaşla uğraşırken, bir barışla birlikte yaşamaya uğraşıyoruz. Bu birlikte yaşamaya da özellikle SEQUA ekibi katkıda bulunduğu için bu merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında, Türk ve Suriyeli kardeşlerimize destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ama bunlar yeterli değil, bizim çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var. SEQUA yetkililerini ve Almanya'ya seslenmek istiyorum. ‘Bu sıkıntı bizim sıkıntımız, bu sıkıntı sizin sıkıntınız. Bu sıkıntıyı birlikte aşmaya mecburuz. Bu insanlık dramını beraber aşmaya mecburuz' Beraber hareket etmeye mecburuz. Onun için biz bu insanlara Almanya'ya göndermek istemiyoruz. Bu insanları başka yere göndermek istemiyoruz. Bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çok ciddi desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezindeki sertifika törenine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, SEQUA Turkiye Direktörü Aynur Kuytu, Bivve Sorumlusu Alman Partneri Marco Lietz, Alman yetkililer İl Mille Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, Halk Eğitim Müdürü Hasan Yiğit ile Suriyeli bayan kursiyerler katıldı.

TAMEB Projesi kapsamında İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği kurslarında başarılı olan kadınlara sertifikaları verildikten sonra Suriyelilerin bulunduğu kurslar gezildi.