Tarihi lokantaya roketli saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kilis'e PKK/PYD terör örgütü tarafından 1 Şubat tarihinde atılan roketin tarihi lokantaya düştüğü anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı esnasında 1 Şubat 2018 tarihinde terör örgütü PKK/PYD tarafından Kilis'e roketli saldırı düzenlenmişti. Atılan roketin biri Kilis kent merkezindeki Doğanhan Restoran'ın duvarını delerek içeriye düşmüştü.

4 kişinin yaralandığı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, roketin restorana düştüğü anlar ve bir anda her yeri toz bulutunun kapladığı görülüyor. Roketin düşmesinden sonra yaşanan koşuşturmaca da kameralara yansıdı.

Roketin düştüğü restoran ise tadilattan sonra yeniden hizmete açılmıştı. Doğanhan Restoran'ın sahibi Erdoğan Aktaş iş yerini kısa sürede açtıklarını ifade ederek, “Bir yandan iş yerimiz çalışırken, bir yandan da restorasyon çalışmalarını yaptık. 1 Şubat tarihinde Suriye'den terör örgütleri tarafından atılan roket sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Şükürler olsun yaralıların tamamının durumu iyi, iş yerimiz baya maddi yönden zarar görmüştü. Restorasyon işinin yüzde 90'ını bitirmiş durumdayız. Bu süreçte Başbakanımız, bakanlarımız, sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokratlar ve siyasetçiler ziyaret ederek destek verdiler. Ziyaret edenlerin fotoğraflarının olduğu bir bölüm oluşturduk” diye konuştu.