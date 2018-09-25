Tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

Kilis'te tarım işçilerinin kamyonet ile traktör römorklarında yolculuk ettiği tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Kamyonet ile traktör römorklarında yolculuk eden birçok tarım işçisinin kazalarda hayatını kaybetmesine rağmen Kilis'te de tarım işçileri bu şekilde yolculuk yapmaya devam ediyor. Kamyonet kasası ile traktör römorklarına bindirilen onlarca tarım işçisinin görüntüsü kameralara yansıdı. Kırmızı ışıkta duran bir traktörün hareket etmesiyle birlikte römorkta bulunan işçilerin düşme tehlikesi geçirmesi kameralar tarafından kaydedildi.