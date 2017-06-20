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20 Haziran 2017 11:45

Tarım Platformu tarafından iftar verildi

Kilis’te, Tarım Platformu paydaşları tarafından ortaklaşa bir iftar yemeği verildi.

Tarım Platformu tarafından iftar verildi

20 Haziran 2017 11:45


Tarım Platformu tarafından bir restorantta gerçekleştirilen iftar yemeğine Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Vali Yardımcısı Ertuğrul Avcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Mehmet Kara, Kilis Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Cırnavuk, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Çıkımoğlu, daire amir ve müdürleri ile muhtarlar katıldı.


Vali İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara ile AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat birer konuşma yaptılar.




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