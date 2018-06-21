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21 Haziran 2018 14:21

Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi Programı

Kilis’te, ’’Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’’ Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlendi.

Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi Programı

21 Haziran 2018 14:21


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliği ile imzalanan protokol sonucu hayata geçen ’’Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’’ Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Yavuzlu, Karamelik Köyleri ve Musabeyli ilçesinde Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy tarafından verildi.


Programın amacı Kırsalda Kadın Girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi olduğu bildirildi.




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