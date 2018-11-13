Tehlikeye rağmen motosiklet ile yük taşımacılığı artıyor

En fazla motosikletin bulunduğu kentlerden olan Kilis'te, tehlikeli olmasına rağmen motosikletle yük taşımacılığı her geçen gün artıyor. Uyarılara rağmen yük taşımasında rağbet gören motosikletler ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kilis'teki tüm araçların yüzde 50'si motosikletlerin oluşturduğu kent, Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu il konumunda bulunuyor. Günlük hayatta yoğun olarak kullanılan ve park sorununa neden olan motosiklerler, son dönemlerde ise sık sık nakliyatta vazgeçilmez araçlar arasında yer alıyor. Tehlikeye ve soğuyan havalara rağmen yük motosikler, yük taşımada kullanılıyor. Genelde, yemek, baklava tepsileri, mangal közler taşınan motosikletlerle kimi zaman ise cam, damacana su, plastik kapı hatta çekyat bile taşınıyor. Her geçen gün yük taşımada kullanımı yaygınlaşan motosikletleri, hurdacılar ise hurda toplama ve taşımada kullanıyor.

Trafikte sürekli görünmesi mümkün olan ve yük taşımacılığında kullanılan motosikletler, ilginç görüntüler oluşturuyor.