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Tek bisiklet 2 öğrenci

Kilis’te, liseye giden iki öğrenci tek kişilik bisiklete binerek okullarını gidip gelmeleri trafikte ilginç görüntüler oluşturmasına neden oldu.

Kilis'te, liseye giden iki öğrenci tek kişilik bisiklete binerek okullarını gidip gelmeleri trafikte ilginç görüntüler oluşturmasına neden oldu.


Kilis Endüstri Meslek Lisesi 2'inci sınıfta okuyan Mustafa Tatar ile Fatih Demir, her gün ikisi birlikte bisiklete binerek okuluna gidip geliyor. Biri bisikleti sürerken, biride bisikletin ön çamurluğuna oturuyor. İki arkadaşın okula gidip gelen iki öğrencinin trafikte seyir etmesi ilginç görüntüler oluşturuyor. Mustafa Tatar ile Fatih Demir, imkanları olmadığı için okullarında servis olmadığını ifade ederek, “Motosiklete bineceğiz trafik ceza yazıyor. Onun içinde ikimiz aynı bisiklet ile birlikte gidip geliyoruz. Mecburiyetten ikimiz bisiklete biniyoruz. Keşke iki bisikletimiz olsa da ikimizde ayrı ayrı binebilsek” diye konuştular.

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