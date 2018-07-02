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02 Temmuz 2018 15:29

Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlik sevk ediliyor

Kilis’te, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Tel Rıfat ile Membiç sınırına takviye birlikler gönderilmeye başlandı.

Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlik sevk ediliyor

02 Temmuz 2018 15:29


Önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte Kilis’teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Membiç sınırına tank, kirpi diye tabir edilen mayına dayanıklı zırhlı araçlar gönderilmeye başlandı. Kilis’te, konuşulu bulunan karakollardan askeri sevkiyatlar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Tel Rıfat ile Membiç kırsalına yapılıyor.




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