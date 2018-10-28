Telaferli ailelerin geri dönüş sevinci

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından kaçarak Suriye'ye yerleşen Telaferli ailelerin Türkiye üzerinden ülkelerine dönüşü devam ediyor.

2014 yılında Irak'ın bazı bölgelerinde DEAŞ'ın saldırılarından dolayı binlerce insan komşu ülke Suriye'ye göç etmişti. Irak'ın en büyük Türkmen kenti olan Telafer'de hayatın normale dönmesiyle Suriye'ye kaçan aileler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye devam ediyorlar. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 350 kişi, Türkiye üzerinden ana vatanlarına dönüyor. Irak'tan kaçarak Suriye'nin Azez ilçesine bağlı İğde köyü yakınlarındaki kampa yerleşen Türkmenlerin ülkelerine gidişleri peyderpey sürüyor. Şu ana kadar 3 binden fazla Telaferli ülkesine dönüş yaptı. Ülkelerine gitmek üzere Kilis'e gelen kafileyi karşılayan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ailelere acil yardım kumanyası, su, çocuklar için ise kırtasiye malzemesi ve çanta dağıttı.

Yapılan yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Iraklı Ahmed Baruzi, “Yıllar sonra vatanıma döneceğim için çok mutluyum. Buradan İHH'ya teşekkür etmek istiyorum. Suriye'de bizlere çok yardım ettiler. Bugün de yanımızdalar. Rabbim Türkiye'yi korusun” dedi.

9 otobüsten oluşan konvoy, Öncüpınar Göç İdaresinde işlemleri tamamlandıktan sonra Irak'a doğru yola çıktı.