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09 Mayıs 2018 12:05

Tırnakçılık yaparak esnafı dolandırmak isteyen kadınlar kamerada

Kilis’te bir esnaf, tırnakçılık yaparak kendisini dolandırmak isteyen iki kadını dikkati sayesinde fark ederek, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Tırnakçılık yaparak esnafı dolandırmak isteyen kadınlar kamerada

09 Mayıs 2018 12:05

Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Kilis’te inşaat malzemesi satan iş yerine gelen 2 kadınla 2 çocuk, 2 torba alçı alacaklarını söyleyerek 200 lira verdi. Parayı alan iş yeri sahibi Mahmut Oktay Baysal, 180 lira para üzerini verdi. Daha sonra parayı alan kadın vazgeçtiğini ifade ederek parayı uzattığı esnada 50 lirayı el çabukluğu ile cüzdanının altına sakladı. Durumu fark eden Mahmut Oktay Baysal, kadınlara uyarıda bulunarak güvenlik kameralarını gösterdi. İş yeri sahibi kameraları gösterdikten sonra kadınlardan 50 lirasını geri aldı.


Olayı anlatan Mahmut Oktay Baysal, iş yerine ilk önce bir kadının geldiğini ifade ederek, "2 torba alçı almak istediler. Fiyatını sordular, 2 torbası 20 lira dedim, 200 lira vererek, paranın üzeri olan 180 lirayı verdim. Vazgeçince parayı geri vermek istediler. ’Verdiğim para 180 lira değil mi?’ diye sorduğumda ’evet’ dediler. Parayı yine bana uzattı. Ben de almak istemedim. Diğer kadınla çocuklar da içeriye girdi. Bu kez diğer kadın yanlış anlamış, 2 torba alçıyı 10 lira olarak anlamış, ’biz geri almaktan vazgeçtik’ dediler. Parayı katlayıp vermek istemediğinde ise kendisine kamerayı göstererek, sizin yapmak istediğinizi anladım, kamera sizi çekiyor dedim. Böyle deyince ise bana, ’Biz buraya hırsızlığa mı geldik’ dedi. Bu kadar da rahatlardı. Bazı esnafları da aynı yöntemle dolandırmışlar. Aynı yöntemle komşumdan da 200 lira tırtıklamışlar. Esnaflarımızın bu tür insanlara karşı daha duyarlı olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.


Olay yerinden uzaklaşan kadınların aynı yöntemle çok sayıda esnafı dolandırdıkları ortaya çıktı.




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