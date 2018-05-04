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04 Mayıs 2018 12:47

“Toprağı Suyla Buluşturuyoruz” projesi hayata geçiyor

Kilis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, "Toprağı Suyla Buluşturuyoruz" projesi kapsamında 392 tanesinin hibe programına alındığını, hibe sözleşmesi imzalama aşamasına geçildiğini söyledi.

“Toprağı Suyla Buluşturuyoruz” projesi hayata geçiyor

04 Mayıs 2018 12:47


Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kırsal Kalkınma Destekleri bireysel sulama hibeleri ile ilgili tebliğ kapsamında başvurular 1 Mart 2018 tarihi itibariyle sona erdiğini ifade ederek, "Bakanlığımızın bu yıl Toprağı Suyla Buluşturuyoruz sloganıyla modern basınçlı sulama sistemlerine sınırsız destek sözü vermesiyle İlimize toplam 415 başvuru yapıldığını, projelerin 392 tanesinin hibe programına alındı. Hibe sözleşmesi imzalama aşamasına gelindi. Projelerin tamamlanmasının ardından İlimizde 13 bin 799 dekar alanın daha suyla buluşacak. Çiftçilerimize toplamda 4.9 Milyon TL hibe verilecek. Projelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.




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