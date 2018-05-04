“Toprağı Suyla Buluşturuyoruz” projesi hayata geçiyor

Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kırsal Kalkınma Destekleri bireysel sulama hibeleri ile ilgili tebliğ kapsamında başvurular 1 Mart 2018 tarihi itibariyle sona erdiğini ifade ederek, "Bakanlığımızın bu yıl Toprağı Suyla Buluşturuyoruz sloganıyla modern basınçlı sulama sistemlerine sınırsız destek sözü vermesiyle İlimize toplam 415 başvuru yapıldığını, projelerin 392 tanesinin hibe programına alındı. Hibe sözleşmesi imzalama aşamasına gelindi. Projelerin tamamlanmasının ardından İlimizde 13 bin 799 dekar alanın daha suyla buluşacak. Çiftçilerimize toplamda 4.9 Milyon TL hibe verilecek. Projelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.