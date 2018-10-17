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Toz Bulutu ile boğuşan Kilislilerin imdadına yağmur yetişti

Kilis’te, 3 gündür etkili olan toz bulutu nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk çeken vatandaşların imdadına yağmur yetişti.

Kilis'te, 3 gündür etkili olan toz bulutu nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk çeken vatandaşların imdadına yağmur yetişti.


Kilis'e Suriye üzerinden gelen toz fırtınası yüzünden günlerdir nefes almakta zorluk çeken Kilisliler, sabah saatlerinde başlayan toz bulutu ise rüzgar ile dağılmaya başladı. Aniden başlayan yağmur ile Kilisliler rahat bir nefes aldı. Sağanak yağmura motosikletleri ile yakalanan çok sayıda vatandaş, yağan yağmura aldırmayarak, trafikte seyir etti. toz bulutunun ardından yağmurla yeniden nefes almaya başladıklarını anlatan vatandaşlar, "Bir anda başlayan yağmur nedeniyle toz bulutundan kurtulduk. Kilis toz bulutundan yağmur sayesinde kurtulmuş oldu” diye konuştu.

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