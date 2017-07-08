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08 Temmuz 2017 11:28

Trafik ekipleri motosiklet uygulamasını sıklaştırdı

Kilis’te, trafik polisleri artan kazalar üzerine motosikletler üzerinde uygulamalarını sıklaştırdı.

Trafik ekipleri motosiklet uygulamasını sıklaştırdı

08 Temmuz 2017 11:28


Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu ana arterlerde motosikletler üzerinde uygulama yaptı.


Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, artan trafik kazaları ile kurallara uymayan motosiklet sürücülerinin aşırı hız yapması yüzünden motosikletler üzerinde denetimler sıklaştırıldı.


Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, abartı ses çıkartan motosikletlerin egzozlarını çıkararak, ehliyeti olmayan sürücülere ceza yazdı. Yetkililer, vatandaşların huzuru için motosikletler üzerindeki uygulamaların devam edeceğini belirttiler.




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