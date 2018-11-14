Türk Aşçı Milli Takımı Kilis'te

İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen “Türk Aşçı Milli Takımı Gastronomi Şehri Kilis'te” başlıklı etkinlik, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Gün boyunca farklı etkinliklerin düzenlendiği program, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli ödüllere sahip usta aşçıların öğrencilerle deneyim paylaşımını yaptığı söyleşiyle başladı. Söyleşiye Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyıldız, Türk Aşçı Milli Takımı aşçıları, Kilis Yemekleri kitabının yazarı Raife Tuncay Belgin, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu akademisyenleriyle öğrencileri ve Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Programda Kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis'in engin bir yemek kültürüne sahip bir şehir olduğunu, bu kültürün tanıtıma ihtiyacı olduğunu belirterek düzenlenen bu etkinliğin bu anlamda önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. İKA Genel Sekreteri Burhan Akyıldız da konuşmasında kalkınma ajansı olarak Kilis'in kendine özgü yemek kültürünün tanıtımını yapmak amacıyla usta aşçılarımızı Kilis'e davet ettiklerini ve farklı projeler üreterek Kilis'in adını duyurmayı amaçladıklarını söyledi. Daha sonra kürsüye gelen usta aşçılar da mesleki yaşamlarına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, aşçılık mesleği ile ilgili açıklamalarda bulundular. Program sonunda Rektör Karacoşkun misafir aşçılara Kilis zeytinyağı hediye ederken, usta aşçılar da Rektör Karacoşkun ile Akyıldız'a hediye takdiminde bulundu. Daha sonra programa Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu uygulama mutfağında devam edildi. Kilis'in kendine özgü yemekleri Kilis Tava ile Oruk yemeğinin sunumu Tavacı İzzet Usta tarafından yapılırken yine Kilis'e özgü tatlı olan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenip coğrafi işaret belgesi verilen tatlıları “Cennet Çamuru” ile “Katmer” de Hacıfadıloğulları ustaları tarafından sunuldu. Saraç Mehmet Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde çalışan bayanlar tarafından yapılan yöresel yemeklerin sunumu ve aşçılar tarafından tadımı ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.