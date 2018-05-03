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03 Mayıs 2018 09:54

Türk Sanat Müziği konseri ayakta alkışlandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Sanat Müziği korusunun konseri ayakta alkışlandı.

Türk Sanat Müziği konseri ayakta alkışlandı

03 Mayıs 2018 09:54


Bahar Şenlikleri ile Mezuniyet törenlerinin beraber yapıldığı 7 Aralık Üniversitesinde konferans salonunda Üniversite Türk Sanat Müziği korusunun bir konser verdi. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun’un dinleyiciler arasında bulunduğu Türk Sanat Müziği korusunun birbirinden güzel söylediği türkü ve şarkılar uzun süre ayakta alkışlandı.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Sanat Müziği korusunun şefliğini Ökkeş Özköseler yaparken, Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun sanatçılara çiçek takdim etti.




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