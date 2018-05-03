Türk Sanat Müziği konseri ayakta alkışlandı

Bahar Şenlikleri ile Mezuniyet törenlerinin beraber yapıldığı 7 Aralık Üniversitesinde konferans salonunda Üniversite Türk Sanat Müziği korusunun bir konser verdi. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun’un dinleyiciler arasında bulunduğu Türk Sanat Müziği korusunun birbirinden güzel söylediği türkü ve şarkılar uzun süre ayakta alkışlandı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Sanat Müziği korusunun şefliğini Ökkeş Özköseler yaparken, Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun sanatçılara çiçek takdim etti.