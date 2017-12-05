Türkiye zeytin üretiminde dünyada 6’ncı sırada

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Zeytincilik Çalıştayı’na Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, daire amir ve müdürleri ile akademisyenler, daire amir ve müdürleri katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, “Kilis’te 26 bin hektarda zeytin tarımı yapılmaktadır. 10 bin hektarında bağcılık, 15 bin hektarında çeşitli sebze üretimi, fıstık, badem üretimi yapılmaktadır. Zeytin alanlarının yüzde 70’i Kilis bölgesi adına tescilli, Kilis yağlık adıyla milli çeşit listesine girmiş Kilis yağlık zeytin ağacı ile kaplıdır. Kilis yağlık çeşidi, uygun hasat ve işlem yapılması halinde asit oranı çok düşük 1’den aşağı özel aroması var. Yağ olarak yüzde 33’e kadar yağ oranı vardır” dedi.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz, dünyada zeytinyağı üretimi açısından Türkiye’nin önemli bir noktada olduğunu ifade ederek, “Türkiye zeytin üretimi açısından dünyada 6’ncı, sofralık zeytin üretimi açısından 2’nci, zeytinyağı üretiminde 4’üncü sıradadır. 20116-2017 üretim döneminde toplam zeytin üretimimiz 1.7 milyon ton, zeytinyağı üretiminde 195 bin ton civarlarında gerçekleşmiştir. İçinde bulunduğumuz 2017-2018 döneminde üretim alanı ağaç sayısı zeytinyağı ve zeytinyağı rekoltesi üretim artışı ile sonuçlanmıştır. 2017-2018 yılı üretim sezonunda toplam üretimde dünya 2’incisi konumuna gelmiştir. Ülkemizde zeytin alanına bakacak olursak, 8.5 milyon dekar alanda 177 milyon adet zeytin ağacımız bulunmaktadır. Sofralık zeytin üretiminin 460 bin ton, yağlık zeytin üretiminde 1.6 milyon ton olduğu bu şekliyle de toplamda 2.1 milyon toplum bir üretim aşikardır” diye konuştu.

7 Aralık Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis’in marke değeri olan ürünleri bulunduğunu ifade ederek, “Kilis zeytinyağı bakanlığımız tarafından tescillenmiştir. Yine horoz karası olarak bilinen siyah üzümümüz tescillenmiştir. Yine hayvancılık açısından Kilis keçisi, Kilis kırmızısı dediğimiz büyükbaş hayvan (İnek) ırkımız var. Kilis’le ismi geçen hem bitkisel, hem hayvansal değerlerimiz var. Ama biz yıllar itibariyle bu değerleri kendi hallerine bırakmışız, Allahın verdiği yağmur ile bize nez kadar verim verirse onunla kanat etmişiz, belki bunun faydaları var. Bugün bakıyoruz biz, organik tarım sistemine geçtiğimiz de çok daha kolay geçebiliyoruz, neden derseniz, biz bu topraklarda kimyasal gübre kullanmadık” dedi.

"İnsanoğlunun damıtılmış bir hali"

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise zeytinin aslında insan gibi olduğunu ifade ederek, “İnsanoğlunun damıtılmış bir hali kökü, toprağa inmiş, mazisini iyice yerleştirmiş, üstünden, bedeninden, yaprağından meyvesinden, her türlü şeyden istifade edilen, bir ağaçtır. Bu konuda biz mutluyuz, gururluyuz, çünkü bizim memleketimizde, zeytin var. Hala dünyanın bir çok yerinde zeytini bilmeyenler ve zeytini kullanamayan insanlar var. Yine gururluyuz, bizim zeytinimiz, gerçekten bir değer teşkil edecek, yapılmış bir marka değer oluşturacak bir zeytinyağımız ve zeytinimiz var. Kilis zeytinyağını üretimden pazarlamaya belirli bir noktaya getirebilirsek, sadece bu Kilis’e yeter” dedi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da Türkiye’nin batısında antik şehirler bulunduğunu ifade ederek, “2-3 bin yıllık geçmişi olan antik şehirlerimiz var. Bu antik şehirlere yaptığımız ziyaretlerde, gözümüze nerede ise her şehirde ilk şey, beslenmeyle ilgili faaliyetler, bunun bir yerinde muhakkak, zeytin ve zeytinyağıdır. İlimize geldiğimizde, 2 bin yılı gün yüzüne çıkmış, kazı çalışmamız var. 2 bin yıl önce buradaki zeytin tarımını ve zeytinyağı üretimini sembolize eden kanıtlar bulundu. Bu şu demek, Türkiye zeytinin ana vatanıdır. Kilis olarak zeytinyağında ne kadar var olabiliriz, ne kadar pay alabiliriz, buna yöneleceğiz” diye konuştu.