Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ve beraberindeki heyet, hazırlanan çevre düzeni planı anlatmak görüş alışverişinde bulunmak üzere Kilis’e geldi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret eden Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, proje ile ilgili bilgilendirme yaptı. Daha sonra Öğretmenevi’nde planın anlatılması iççin toplantı yapıldı. Toplantıya Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Türkiye’de çevre düzeni planı olmayan tek ilin Kilis olduğunu belirterek, “Kilis’te iki temel sıkıntımız var. Bir tanesi tarım arazilerinin imara açılması, bu Kilis’e, kendimize, torunlarımıza en büyük kötülüktür. Bunun altını çiziyorum. İkincisi de Kilis merkezdeki dokunun yok olmasıdır. Kilis Belediye başkanı olarak ben iki şeye önem veriyorum. Birincisi tarihi dokunun yok olması, diğeri ise tarım arazinin yok olmasıdır. Biri geçmişimizi ilgilendiriyor, biri geleceğimizi ilgilendiriyor. Biz öyle şey yapmışız ki hem geçmişi yok etmişiz, hem geleceğimizi yok etmişiz. Oturup ağlayacak mıyız, ‘ağlamak çözüm değil’ o zaman ne yapacağız. Yapacağımız iki kıstas geçmişimizi yeniden ayağa kaldırmak, geleceğimizi kurtaracak planlar yapmak. Bedeli ne olursa olsun, belediye başkanı olarak tarım arazisinin imara açılmasına karşıyım. Kilis’in kuzeye doğru gitmesi gerekiyor. Resul Osman Dağı’na doğru gitmesi gerekir. Jandarmanın ile valilik konağı arkasındaki tarım dışı alanın oraya doğru büyümesi gerekiyor. Kilis-Polateli arasındaki OSB’ye, Ortadoğu’ya bağlantısı hiç yok. Yarın Polateli’ye OSB yapıldığı zaman Kilis’ten Polateli’ne gitmeye kalksan, Karadeniz gibi dönerek gitmen gerekiyor. Ama bunun yerine yeni cezaevinin oradan duble yol olsa Polateli OSB Kilis’e sağlanır, buradan da Suriye’ye Ortadoğu’ya çok rahat bağlanır” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ise yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 7-8 aydır Kilis ile ilgili çalıştığını ifade ederek, “Proje ile ilgili ihalesini yaptıktan sonra çalışmalara başladık. 2003 yılından beri Türkiye’de 80 ilin çevre düzeni planı yapıldı. Sadece Kilis kaldı. İnşallah Kilis’te de çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” dedi.

Daha sonra şehir planlamacıları tarafından hazırlanan proje sinevizyon eşliğinde anlatıldı.