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28 Aralık 2016 14:05

Türkiye’nin dört bir tarafından Suriyelilere yardım yağıyor

Türkiye’nin dört bir tarafından Suriyelilere yardım yağıyor

28 Aralık 2016 14:05

Suriye’nin Halep kentinden tahliye edilen Suriyeliler için Türkiye’nin dört bir tarafından sivil toplum örgütleri öncülüğünde yardım toplanıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yurt genelinde başlatılan yardım kampanyalarında toplanan malzemeler Kilis’e gönderiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şubesi lojistik merkezine indirilen yardımlar, buradan Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Azez ilçesi ile Babul Selam Sınır Kapısı çevresinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere gönderiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı Hayra Hizmetler Müdürlüğü Yurt Dışı Sorumlusu Taşkın Bümin Ayrancı, Halep’te insanlık ölmesin kampanyasının Türkiye’nin dört bir tarafından vatandaşların yoğun ilgisini gördüğünü ifade ederek, “Kilis’in Öncüpınır Sınır Kapısı yanındaki Türkiye Diyanet Vakfı lojistik merkezine Türkiye’nin her tarafından vatandaşlarımızın gönderdiği yardımları, depolarımıza indiriyoruz. Daha sonra ivedilikle, Suriye tarafındaki içeride bizim kontrolümüz altında bulunan kamplara gönderiyoruz. Orada yaşayan Suriyeli kardeşlerimize hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm vatandaşlardan, kardeşlerimizden Allah razı olsun eksik olmasınlar. Bizde onların emanetlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.



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