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11 Ocak 2017 10:13

Türkiye’nin ‘Umudun ve Barış’ın Ana Şehri Kilis’ Çocukları Isıtacak

Türkiye’nin ‘Umudun ve Barış’ın Ana Şehri Kilis’ Çocukları Isıtacak

11 Ocak 2017 10:13

Nüfusundan fazla mülteciye kucak açan Kilis, ‘Bir Bot Bir Mont’ adıyla yepyeni bir yardım kampanyası başlattı.
Kilis Belediyesinin yürüttüğü kampanya kapsamında Kilis’te yaşayan yaşları 3 ile 16 arasında değişen binlerce çocuğa mont ve bot dağıtılacak. Havale yoluyla veya ürün gönderilerek katılım sağlanacak olan kampanyayı, belediye bünyesinde sürekli olarak insani yardım organizasyonları düzenleyen Gıda Bankası yönetecek. Ayrıca tüm süreç bizzat Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından denetlenecek.
Kilis, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. On binlerce savaş mağduru göçmene başta yiyecek ve giyecek olmak üzere her türlü yardımı yapan Kilis Belediyesi, son olarak desteklediği ‘Bir Mama Bir Umut’ projesiyle de kamuoyunda büyük takdir toplamıştı. Kilis Belediyesi şimdi de soğuk kış şartlarında çocukların üşümemesi için insani bir yardıma daha imza attı. ‘Bir Bot Bir Mont’ isimli kampanya çerçevesinde çocuklara bot ve mont dağıtılacak.
Büyük bir titizlikle ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak projelendirilen ‘Bir Bot Bir Mont’ kampanyası, Kilis’te doğup büyüyen, Suriye’deki iç savaş sonrası şehre yerleşen ve sınırdaki kamplarda yaşamını sürdüren 3-16 yaş arası çocukları kapsayacak. Yardım süreci belediye bünyesinde bulunan Gıda Bankası tarafından yürütülecek kampanyaya banka havalesi veya ürün gönderilerek katılım gerçekleştirilebilecek. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlara, 0348 813 1505 numaralı telefondan Gıda Bankasını aramaları halinde detaylı bilgi paylaşılacak.
Katıldığı organizasyonlarda ihtiyaç sahibi ailelere bizzat yardım elini uzatan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ‘‘Bir Bot Bir Mont kampanyası ile bu kez soğuk hava koşullarından etkilenen evlatlarımızın içini ısıtacağız. Geçtiğimiz hafta mama ve battaniye dağıtımından oluşan bir yardım organizasyonuna destek olmuştuk. Yapılan yardımlara rağmen hala ayağında kışı atlatabilecek bot ve mont olmayan binlerce çocuğumuz var. Bu önemli ihtiyaçtan yola çıkarak ‘Bir Bot Bir Mont’ isimli kampanyayı başlattık. Muhtaç olan insana yardım edilmesi Kur’an-ı Kerim’deki surelerde Yüce Rabbimiz tarafından emrediliyor. Bu kampanyaya gerek halkımızın gerekse yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın katılım göstermelerini rica ediyorum” diye konuştu.



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