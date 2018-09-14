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ÜAK Genel Sekreteri Göktaş'tan Rektör Karacoşkun'a Ziyaret

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Genel Sekreteri Prof.

Dr. H. Haldun Göktaş ve ailesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.


Ziyarete, üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ve Rektör Karacoşkun'un eşi Şehri Karacoşkun da katıldı. Ziyarette, Rektör Karacoşkun ÜAK Genel Sekreteri Göktaş'a üniversite de yürütülen eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Göktaş ise yeni eğitim-öğretim yılının Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne hayırlı olmasını dileyerek tüm öğrencilere başarı diledi.

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