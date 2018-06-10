Uğur Işılak Kilislileri coşturdu

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen konsere binlerce Kilisli katıldı. Ünlü sanatçı Uğur Işılak, birbirinden güzel şarkıları ile kalabalığı coşturdu. Şarkıları, vatandaşlar da eşlik ettiği gecede, canlı performansı ile dikkat çeken Uğur Işılak’a kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından çiçek takdim edildi.

Konser sırasında Türkiye ve dünyada çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara, kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkan Kara, yaptığı konuşmada. DEAŞ, PKK/YPYD/YPG tarafından Kilis’e, düzenlenen roketli saldırılar nedeniyle 2 yıldır konser, düzenleyemediklerini ifade ederek,”Uğur Işılak’ı daha önce getirmek istedik. Ama Kilis’in ortamı buna müsait değildi, biz sosyal belediyecilik anlamında çok iyiydik. Fakat kafamıza yağan füzelerden dolayı, biz bir şekilde konserleri gerçekleştiremedik. Ben Allaha hamd ediyorum, milletime teşekkür ediyorum. Füzeler geride kaldı. Güç ve kudret yalnız Allah’tandır. Sayın cumhurbaşkanımıza dik durduğu için, arkamızda dik durduğu için, hükumetimize, meclisimize, ordumuza en önemlisi de sayın milletimize dimdik durduğu için şükranlarımı arz ediyorum. Buradan açık ve net söylüyorum, ‘Cumhurbaşkanımız dik durmasıydı, hükumetimiz karar almasıydı, meclisimiz arkasında durmasıydı, milletimiz kızıl elmaya giden ordumuzun arkasında dimdik durmasıydı, biz ne bu konseri yapabilirdik. Nede sokağa çıkabilirdik ’ Bizim bu bölgede güçlü olmamız lazım, güçlü olmazsanız sizi yaşatmıyorlar, önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Bu 24 Haziran seçimlerinde en açık şekilde şunu istiyorum, ‘Bu bölgede güçlü olmak için bizim güçlü cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Güçlü meclise ihtiyacımız var. Güçlü orduya ihtiyacımız var. Güçlü milletvekillerine ihtiyacımız var. Güçlü millete ihtiyacımız var. Toptan güçlü Türkiye’ye ihtiyacımız var” dedi.

Kilis Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal ise 15 Temmuz darbe girişiminin duyulur duyulmaz meydanı vatandaşların doldurduğunu belirterek, “Afrin’den gelen roketlere nasıl meydan okuduysanız. 24 Haziran’da da bütün muhalefete rağmen, bütün yalana dolana rağmen, sandıkları gideceğiz. AK Parti ambleminin altına mührümüzü vuracağız. Sesinizi tüm dünyaya duyuracaksınız. Kilis geçmişte olduğu gibi bugünde, yarında hizmetler konusunda hak ettiği hizmeti alacak. İki milletvekili ve belediye başkanı olarak söz veriyoruz” dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’de. Dış güçlerin entrika çevirdiklerini belirterek, “Bu güçler, bu milletin bağrından çıkan bu milletin sesini dünya 5’den büyüktür diyen, dünyaya haykıran lideri unuttular. Selam olsun ona, onun yol arkadaşlarına, 15 Temmuz gecesi, gönül sazımızın teline, mihrabına, mızrabına, pranga vurmaya kalktılar. Bu milletin meclisini bombaladılar. Ama bir şeyi unuttular, Türk’e kefen biçilmeyeceğini, bu milletin kaderiyle oynanmayacağını, dünyanın 5’den büyük olduğunu unuttular. Batısıyla, doğusuyla, hepsi birlikte saldırdılar. Ama bir şeyi unuttular. Yeni Akifler, yeni Fatihler çıkacağını bu coğrafyanın her zaman gebe olacağını unuttular” diye konuştu.