Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 10 bini aştı

Yoğun izdihama rağmen 10 binden fazla Suriyeli, Öncüpınar sınır kapısından geçerek Cerablus ve Elbab’a hareket etti.

Ramazan Bayramı öncesinde Kilis’teki Öncüpınar sınır kapısında alınan yoğun güvenlik tedbirler arasına Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne izin veriliyor. Güvenlik güçleri, sınırda biriken Suriyelileri sahur vaktinden itibaren kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde geçişlerine izin veriyor. Dün akşam itibariyle 10 yaş üzeri 7 bin 837 kişi Suriye’ye geçti. Çocuklar ile birlikte ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısının 10 bini aştığı bildirildi. Cerablus’un sınır komşusu olan Gaziantep’in Karkamış Sınır ilçesindeki sınır kapısından Suriyelilerin çıkışına izin verilmemesi üzerine buradaki Suriyeliler de, Öncüpınar Sınır kapısına yöneldi. Bayram öncesi her geçen gün daha da artan yoğun kalabalık nedeniyle ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler yaklaşık 500 metrelik kuyruklar oluşturuyor. Sınırda güvenlik noktasından geçen Suriyeliler, işlemlerinin ardından bir süredir uzak kaldığı ülkelerine yeniden ayak basabiliyor.

Sınırda zaman zaman ise sıcak ve yoğunluktan bunalan Suriyeliler izdihama da neden oluyor.