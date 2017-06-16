Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 10:35

Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 10 bini aştı

Bayram için ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler sınır kapısında uzun kuyruklar oluşuyor.

Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 10 bini aştı

16 Haziran 2017 10:35

Yoğun izdihama rağmen 10 binden fazla Suriyeli, Öncüpınar sınır kapısından geçerek Cerablus ve Elbab’a hareket etti.


Ramazan Bayramı öncesinde Kilis’teki Öncüpınar sınır kapısında alınan yoğun güvenlik tedbirler arasına Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne izin veriliyor. Güvenlik güçleri, sınırda biriken Suriyelileri sahur vaktinden itibaren kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde geçişlerine izin veriyor. Dün akşam itibariyle 10 yaş üzeri 7 bin 837 kişi Suriye’ye geçti. Çocuklar ile birlikte ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısının 10 bini aştığı bildirildi. Cerablus’un sınır komşusu olan Gaziantep’in Karkamış Sınır ilçesindeki sınır kapısından Suriyelilerin çıkışına izin verilmemesi üzerine buradaki Suriyeliler de, Öncüpınar Sınır kapısına yöneldi. Bayram öncesi her geçen gün daha da artan yoğun kalabalık nedeniyle ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler yaklaşık 500 metrelik kuyruklar oluşturuyor. Sınırda güvenlik noktasından geçen Suriyeliler, işlemlerinin ardından bir süredir uzak kaldığı ülkelerine yeniden ayak basabiliyor.


Sınırda zaman zaman ise sıcak ve yoğunluktan bunalan Suriyeliler izdihama da neden oluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!