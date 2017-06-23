Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 70 bine yaklaştı

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerden Ramazan Bayramı için gidenlerin sayısı 70 bine yaklaşırken, gidişlerin son gününde yoğunluk yaşanmadı

Suriyelilerin Ramazan Bayramı için ülkelerine gidişleri için tanınan sürenin son gününde, alınan tedbirler nedeniyle bugün yoğunluk yaşanmazken, Suriyelilerin ülkelerine hızlı bir şekilde geçişleri sağlanıyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sürerken, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanmadı. Gece yarasından itibaren kuyruğa giren binlerce Suriyeli sabah saat 08.00’den itibaren ülkelerine giriş yapmaya başladı. Güvenlik güçleri işlemlerin hızlı yapılması için Suriyelileri, gruplar halinde geçişlerini sağlıyor. Rahatsızlanan bazı Suriyelilere sağlık görevlileri müdahale ederken, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yaşlılar, hamileler ve çocuklu ailelerin geçişleri öncelikli olarak sağlanıyor.

Halep’in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine Ramazan Bayramı için gidecek Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenlik, huzur ve barışın geldiği topraklardaki köyleri ve kasabalarına dönüyor. Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşlerinin ise 14 Temmuz tarihinden itibaren başlayacağı öğrenildi.

Tonlarca çöp toplandı

Suriyeliler geceden kuyruğu girdiği için battaniyeler ile beklemeleri nedeniyle ortalama günde 2 kamyon çöp toplanıyor. Bugün de Suriyelilerin gidişlerinde son gün olması nedeniyle temizlik görevlileri, Suriyelilerin geride bıraktığı tonlarda çöpü, çöp kamyonlarına doldurarak, katı atık tesislerine götürdü. Çöp yığınağı ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.