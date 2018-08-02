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02 Ağustos 2018 11:21

Ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler Öncüpınar’a akın etti

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren ülkelerine gitmeye başladı.

Ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler Öncüpınar’a akın etti

02 Ağustos 2018 11:21


Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. Yaşlı ve engelli Suriyelilere ülkelerine geçişlerinde öncelik veriliyor.


Sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısına gelen çok sayıda Suriyeli, kuyruğa girdi. Kapıların açılmasıyla birlikte kısa süreli izdiham oluşurken, Suriyeliler, görevlilerin yardımıyla kuyruğa giderek işlemlerini yaptırdılar. Polis, jandarma görevlilerin eşliğinde Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılan Suriyeliler, daha sonra Pasaport Polisi tarafından son kayıtları yapılmasına müteakip Gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüsler ile ülkelerine gidiyor.


Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocuklar için aşı kartlarını yanlarında getirmeleri, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığı bildirildi.


Cibrin Yusuf, Mardin’de mimarlık fakültesinde okuduğunu ifade ederek, “Kurban bayramı için ailemi görmeye gidiyorum. Suriye’de Kobani’ye gidiyorum. Annem, babam, kardeşlerim Suriye’de ben Türkiye’de tek başıma yaşıyorum. 2.5 yıldır Suriye’ye gitmedim. Ailemi hiç görmedim” dedi.


Halak Hüseyin ise Kurban Bayramı izni veren Türk yetkililerine teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bugün Gaziantep’ten Azez’in Düden köyüne gidiyorum. Akrabalarımızı 4 yıldır görmüyorum. Hediyelerimiz ile birlikte akrabalarımızı görmeye gidiyoruz. İnşallah orası hoşumuza giderse, geri Türkiye’ye dönmemeyi de düşünüyorum” diye konuştu.


Suriyelilerin dönüşlerinin ise 3 Eylül 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.




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