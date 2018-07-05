’Ülkenize dönün’ diyen Esad rejimine Suriyelilerden tepki

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için gittikleri Suriye’den dönmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam ederken, dün akşama kadar toplam 20 bin 780 Suriyeli Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı.

Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı’na geliyor. Buradan Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyelilerin, Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler daha sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor. Bayram için giden Suriyeliler 31 Temmuz’a kadar Türkiye’ye dönebilecek.

Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanlığının ’ülkenize dönün’ çağrısına Suriyelilerden tepki geldi. Türkiye’ye dönen Suriyelilere basın mensupları Esad yönetimin çağrısını sordu. Suriyeliler, Esad yönetiminin yalan söylediğini savunarak, “7 yıldır insanları öldürüyorlar. Esad yalan söylüyor. Ülkesine dönenleri öldürecekler, kesecekler, hapse atacaklar. Allah Esad’ın belasını versin, Esad Müslüman değil, Esad iyi bir insan olsa 7 yıl boyunca vatandaşlarını öldürmez. Çok insan öldürdü, Bebekleri katletti. Hale Esad vatandaşlarını öldürüyor” diye konuştu.