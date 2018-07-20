UMKE ekiplerine teşekkür yemeği

Ev sahipliğini Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın yaptığı, Zeytin Dalı Operasyonunda üstün başarı gösteren UMKE ekiplerine teşekkür amacıyla düzenlenen yemek organizasyonu Vali Yardımcıları ve Kaymakamların katılımıyla dün gece gerçekleşti.

Kilis UMKE ekipleri, de bu anlamlı geceyi düzenledikleri için Vali Tekinarslan ile Belediye Başkanı Kara’ya Zeytin Dalı Operasyonunun bitiş tarihi olan 18 Mart’ı simgeleyen 18 adet gülden oluşan çiçekle teşekkürlerini sundular.