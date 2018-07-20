Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 16:42

UMKE ekiplerine teşekkür yemeği

Zeytin Dalı Operasyonunda üstün başarı gösteren UMKE ekiplerine bir yemek verildi.

UMKE ekiplerine teşekkür yemeği

20 Temmuz 2018 16:42


Ev sahipliğini Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın yaptığı, Zeytin Dalı Operasyonunda üstün başarı gösteren UMKE ekiplerine teşekkür amacıyla düzenlenen yemek organizasyonu Vali Yardımcıları ve Kaymakamların katılımıyla dün gece gerçekleşti.


Kilis UMKE ekipleri, de bu anlamlı geceyi düzenledikleri için Vali Tekinarslan ile Belediye Başkanı Kara’ya Zeytin Dalı Operasyonunun bitiş tarihi olan 18 Mart’ı simgeleyen 18 adet gülden oluşan çiçekle teşekkürlerini sundular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç