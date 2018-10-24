Üniversite de 10'uncu Cumhuriyet Koşusu Yapıldı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu yapılan Cumhuriyet Koşusu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un verdiği startla başladı. 111'i kız 74'ü erkek, toplamda 185 öğrencinin katılımıyla yapılan koşu sonunda, kızlarda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinden Gülbahar Çapan 1'inci, Zeynep Çiftçi 2'nci, Duygu Çam 3'üncü olurken, erkeklerde ise yine BESYO'dan Süleyman Bayraktar 1'inci, Ali Tütüncü 2'nci, İbrahim Halil Aşkar 3'üncü oldu.

Dereceye girenlerin ödülleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin ve BESYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü tarafından verildi.